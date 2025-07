Roma Esplosione al Prenestino Il video drammatico

Roma questa mattina ha tremato sotto lo shock di un'esplosione devastante al Prenestino. Alle 8:20, un forte boato ha risvegliato i quartieri, lasciando dietro di sé paura e distruzione. Originato da un grave incidente presso un distributore di benzina in via dei Gordiani 32, il video drammatico della seconda esplosione ha fatto il giro dei social, testimoniando l'entità dello scompiglio. La città si stringe intorno alle vittime e alle istituzioni, pronte a fare luce su quanto accaduto.

Questa mattina, alle 8:20, un fortissimo boato ha scosso numerosi quartieri di Roma. L'origine del rumore è stata un grave incidente avvenuto presso un distributore di benzina in via dei Gordiani 32, nel quartiere Prenestino. Il video drammatico della seconda esplosione condiviso sul profilo Facebook del Quartiere Villa De Sanctis. Cosa è successo Una fortissima esplosione si è verificata questa mattina poco dopo le 8:00 presso un distributore di benzina in via dei Gordiani 32, nel quartiere Prenestino, a Roma.