Cadelbosco Sopra evade dai domiciliari per recarsi al bar

Un giovane di 24 anni sottoposto agli arresti domiciliari a Cadelbosco Sopra ha deciso di infrangere le regole, lasciando la propria abitazione per recarsi al bar. La sua fuga, già ripetuta in passato, mette in luce quanto possa essere fragile il rispetto delle misure restrittive e l’importanza di vigilare attentamente sulla legalità . Questa vicenda evidenzia come la superficialità possa compromettere il percorso di reintegro e sicurezza della comunità .

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 4 luglio 2025 - Sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per una rapina messa a segno in una farmacia di Novellara, un giovane di 24 anni, attualmente domiciliato a Cadelbosco Sopra, a fine giugno non è stato trovato in casa, con i carabinieri del paese che lo hanno rintracciato poco dopo nei pressi di un bar, scoprendo pure che già in precedenza si era verificata la stessa situazione, come dimostrato dalle immagini della videosorveglianza del locale pubblico. Questo comportamento, legato al reato di evasione, è stato prontamente segnalato alla Procura della Repubblica, che ha chiesto e ottenuto dal giudice del tribunale reggiano l’ordinanza di aggravamento dei domiciliari, ora trasformati in custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cadelbosco Sopra, evade dai domiciliari per recarsi al bar

