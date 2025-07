Atalanta caccia ai pezzi pregiati | lnter su Ederson offerta per Retegui dall’Arabia

L'Atalanta si fa sentire sul mercato, puntando a rinforzare l'organico con colpi di peso e sfide aperte con le grandi d'Europa. Tra trattative in corso e possibili partenze, i bergamaschi non smettono di monitorare il panorama per costruire una squadra competitiva sotto la guida di Ivan Juric. La finestra di mercato si apre a nuovi scenari: le prossime settimane potrebbero rivelare innovazioni sorprendenti per il futuro nerazzurro.

Kamaldeen Sulemana già ufficializzato e presentato, Honest Ahanor in arrivo nei prossimi giorni. L' Atalanta è particolarmente attiva per quanto riguarda il mercato in entrata e continua a guardarsi intorno per rinforzare l'organico da mettere a disposizione di Ivan Juric, guardando anche al senegalese El Hadji Malick Diouf, esterno mancino classe 2004 dello Slavia Praga. Nel frattempo, però, c'è anche la questione uscite, che presto potrebbe essere affrontata, visto che i pezzi pregiati non si può dire siano letteralmente in vetrina, perchè l'idea sarebbe quella di non sacrificare nessuno di indispensabile, ma di certo riscuotono interesse.

Roma a caccia dell’allenatore, Gasperini riflette: proposta di rinnovo dall’Atalanta - Roma a caccia dell’allenatore: Gasperini riflette sulla proposta di rinnovo dell’Atalanta. Dopo la vittoria col Milan, la squadra di Mourinho si mantiene in corsa per la Champions, puntando sull’ultima giornata contro il Torino e su un errore della Juventus.

AS Roma Massara all'opera: weekend con il morto, poi si compra A caccia di plusvalenze, il direttore sportivo cerca offerte per Angeliño e Shomurodov. De Cuyper bloccato" (GETTY IMAGES) ( Simone Valdarchi ) IL ROMANISTA Lo vendo o non lo vendo. Qu Vai su Facebook

Atalanta, caccia ai pezzi pregiati: lnter su Ederson, offerta per Retegui dall’Arabia; Occhi su Vavassori, stellina dell’Atalanta. Sondato un prestito; Galeandro e Sipos: il Lecco li tiene stretti.

E’ caccia ai pezzi pregiati, ma il Pisa non cede - la Nazione - E’ caccia ai pezzi pregiati, ma il Pisa non cede Sirene dalla serie A per Lucca, Sibilli e Leverbe: i nerazzurri declinano le avances. Come scrive lanazione.it

Atalanta, Hojlund non si ferma più - Sportmediaset - L’Atalanta valuta il suo gioiello almeno 40 milioni e ha tutto l’interesse a scatenare un’asta, Rasmus Hojlund sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo e a Zingonia già si ... Segnala sportmediaset.mediaset.it