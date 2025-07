Roma esplosione distributore di benzina Prenestino | almeno 21 feriti fra cui 8 poliziotti Il boato avvertito in tutta la Capitale

Roma sconvolta questa mattina da un'esplosione al distributore di benzina Prenestino, che ha causato almeno 21 feriti, tra cui 8 poliziotti. Il forte boato ha risuonato per tutta la città , lasciando un alone di paura e incredulità . Le autorità sono immediatamente intervenute per gestire l’emergenza e fare chiarezza sulle cause dell’incidente. Un evento che ha scosso profondamente la Capitale, ancora sotto shock per quanto accaduto.

