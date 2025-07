Corte di Giustizia UE | la Carta del Docente spetta anche ai supplenti brevi Anief riapre i ricorsi

Una svolta decisiva per tanti insegnanti precari: la Corte di Giustizia dell’UE ha sancito che anche i supplenti brevi devono poter ricevere la Carta del Docente, come previsto dal diritto europeo. Questa importante sentenza riconosce il principio di parità di trattamento e apre la strada a una riapertura dei ricorsi da parte di ANIEF. Un risultato che rafforza i diritti di tutta la categoria e ridisegna il futuro della scuola italiana.

Comunicato ANIEF - Un’altra vittoria per la parità di trattamento nella scuola. Con la sentenza odierna, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che escludere i supplenti brevi dal bonus di 500 euro annui è illegittimo e viola il diritto europeo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

