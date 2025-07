Roma il video dell’esplosione | prima il fumo poi il boato e la fuga dei presenti

Roma, il video dell’esplosione: prima il fumo, poi il boato devastante e la fuga dei presenti. Uno scorcio drammatico catturato da un passante mostra l’impatto di un’esplosione avvenuta questa mattina in via dei Gordiani 34, lasciando dietro di sé una scena di caos e paura. Polizia e carabinieri sul posto, alcuni agenti feriti e cittadini che cercano riparo. Un episodio che scuote la città e ci ricorda quanto sia fragile la nostra sicurezza.

Prima la colonna di fumo, poi all’improvviso il boato tremendo e la nuvola di fuoco. Un video girato da un passante mostra l’esplosione avvenuta questa mattina a un distributore di benzina a Roma, in via dei Gordiani 34. Si vedono le auto di polizia e carabinieri sul posto: diversi agenti risultano feriti. I presenti, per la paura, sono fuggiti a ripararsi sotto le case più vicine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma, il video dell’esplosione: prima il fumo, poi il boato e la fuga dei presenti

