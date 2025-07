Juve David arriva ma Tudor vuole anche un difensore | scelto il nome c’è anche una cessione

Dopo l’ingaggio di Jonathan David, la Juventus si prepara a rafforzare il suo roster con un nuovo difensore, mentre alcuni big sono nel mirino di altri club. Tudor lavora sodo per modellare una squadra vincente, consapevole che il successo dipende non solo dall’aggiunta di talenti, ma anche da strategie di cessione. La campagna di mercato è in pieno fermento, e ogni mossa potrebbe fare la differenza. Come finirà questa fase cruciale? Solo il tempo lo dirà.

Dopo il colpo Jonathan David, la Juventus è al lavoro per modellare il nuovo volto della squadra. Ma c’è anche chi saluta: un big è finito nel mirino del Marsiglia. E non è il solo (Ansa Foto) – SerieAnews Come si costruisce una squadra vincente? A volte non basta aggiungere, bisogna anche saper togliere. Alla Juventus lo sanno bene, e in questi giorni a Torino si respira un’aria da cantiere aperto. Dopo aver chiuso il colpo Jonathan David, primo tassello della rivoluzione targata Comolli, la dirigenza bianconera sta lavorando senza sosta per mettere a disposizione di Tudor un organico completo, equilibrato e soprattutto competitivo. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Juve, David arriva ma Tudor vuole anche un difensore: scelto il nome, c’è anche una cessione

