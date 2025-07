L’estate in giallo di Diletta Leotta | il look da imitare è con la mini borsa da quasi 3mila euro

L’estate di Diletta Leotta brilla di giallo, tra relax e stile impeccabile. La conduttrice si mostra sui social con look irresistibili, tra cui spicca un total yellow arricchito da una mini borsa griffata da quasi 3mila euro. Un outfit capace di catturare l’attenzione e ispirare chi desidera essere alla moda anche in vacanza. Scopriamo insieme come ricreare questo look da vera star.

Diletta Leotta si sta godendo la pausa lavorativa e sui social non perde occasione per documentare i look scelti per i diversi momenti della sua estate. L'outfit da imitare? È total yellow e con la borsa griffata.

