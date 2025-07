Tutte pazze per lui | Temptation Island chi è davvero Flavio

La nuova edizione di Temptation Island sta infiammando il pubblico, e tra i protagonisti più discussi c’è Flavio. Con il suo carattere deciso e le sue dinamiche intriganti, ha catturato l’attenzione di tutti. Ma chi è davvero Flavio e cosa si nasconde dietro il suo atteggiamento? Scopriamolo insieme, perché questa stagione promette sorprese ancora più scottanti.

La nuova edizione di Temptation Island è partita col piede premuto sull'acceleratore. La prima puntata, andata in onda ieri sera, ha già dato un assaggio del potenziale narrativo (e trash) che ci accompagnerà per tutta l'estate. In appena due ore di programma, abbiamo assistito a colpi di scena, tensioni di coppia, falò mancati e. un vero e proprio "ripescaggio", una novità che potrebbe finire nei manuali del reality. Protagonisti assoluti? La coppia formata da Sonia e Alessio, che ha già riscritto il regolamento. Ma a rubare la scena, inaspettatamente, è stato anche Flavio Ubirti, il tentatore che ha fatto breccia nel cuore di tutte le fidanzate presenti nel villaggio.

