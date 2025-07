Incidente a un distributore di benzina | esplosione a Roma il boato sentito fino al centro Almeno 21 feriti nessuno grave

Un violento incidente esplosivo ha scosso questa mattina il cuore di Roma, tra Prenestino e Malatesta, lasciando dietro di sé un'onda di paura e sgomento. Il boato improvviso, seguito da fiamme e una colonna di fumo nero, ha causato almeno 21 feriti, fortunatamente senza gravi conseguenze. La città si interroga sulle cause di questa drammatica esplosione e sul percorso di recupero che la attende.

Prima un boato, poi fiamme e una colonna di fumo nero ben visibile da tutto il quartiere: paura nella mattinata di oggi, venerdì 4 luglio, tra il quartiere Prenestino e Malatesta a Roma.

Il boato dell'esplosione del distributore GPL a Roma. Non c'è stata nè una perizia nè un esame della cisterna e della pompa GPL, ma gli organi di stampa hanno già individuato la presunta causa dell'esplosione nel distacco della pompa. È stato un "incidente" Vai su X

#Roma Incidente a un distributore di benzina. Un forte boato al prenestino si è sentito in molti quartieri della capitale. L'incidente è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna. Un'alta colonna di fumo è visibile da diversi punti della città. Vai su Facebook

Incidente a un distributore di benzina: esplosione a Roma, il boato sentito fino al centro. «4 feriti gravi da ustioni» - Prima un boato, poi fiamme e una colonna di fumo nero ben visibile da tutto il quartiere: paura nella mattinata di oggi, venerdì 4 luglio, tra il quartiere Prenestino e Malatesta a ...

