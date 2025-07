David Juve LIVE | il canadese è atterrato a Malpensa! Il racconto della prima giornata del nuovo attaccante bianconero – FOTO e VIDEO

Il nuovo capitolo della Juventus si apre con l’arrivo di Jonathan David, il talentuoso attaccante canadese sbarcato a Malpensa. Tra emozioni e adrenalina, la sua prima giornata in bianconero è stata ricca di momenti significativi: visite mediche, sorrisi e la firma ufficiale. Un passo importante per il club torinese, che guarda con entusiasmo al futuro. Scopriamo insieme il racconto esclusivo di questa avventura, tra foto e video, che segna l’inizio di una nuova era.

di Marco Baridon David Juve, il racconto della prima giornata dell’attaccante canadese, nuovo arrivato del club bianconero – FOTO e VIDEO. (inviato al J Medical) – È Jonathan David il primo colpo del calciomercato Juve in questa sessione estiva. Nella giornata odierna (venerdì 4 luglio), l’atterraggio in Italia, poi il passaggio al J Medical per le visite, prima di andare in sede per la firma del contratto. L’attaccante canadese arriva in bianconero a scadenza di contratto dopo il mancato di rinnovo con il Lille: firmerà un quinquennale fino al 2030, con un ingaggio da 6 milioni di euro più 2 di bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com