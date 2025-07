Calciomercato Milan Retegui intrigato dai rossoneri E Leoni …

Il calciomercato del Milan si infiamma con il nome di Retegui, affascinato dall’idea di vestire la maglia rossonera. Con le trattative che si fanno sempre più intense, i tifosi si chiedono se questa possa essere la svolta giusta per rinforzare l’attacco. Le ultime notizie dal Corriere della Sera svelano dettagli e strategie su un possibile colpo che potrebbe fare la differenza. Resta con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti!

Calciomercato Milan, Retegui potrebbe essere un obiettivo per l'attacco rossonero? Il Corriere della Sera fa il punto sul Diavolo: le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Retegui intrigato dai rossoneri. E Leoni …

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - retegui - intrigato

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

? Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, in queste ore ci sono stati dei nuovi contatti tra il #Milan e Granit #Xhaka, centrocampista 32enne del Bayer Leverkusen intrigato dalla soluzione rosson Vai su Facebook

Atalanta, Retegui non smania per andare in Arabia ma è molto intrigato dai segnali che sta mandando...; Atalanta, Retegui non smania per andare in Arabia ma è molto intrigato dai segnali che sta mandando il Milan; Mercato Milan, Retegui lancia messaggi! L'ultima novità.

Mercato Milan, Retegui lancia messaggi! L’ultima novità rallegra Tare, cosa è successo - Mercato Milan, Mateo Retegui lancia messaggi al club rossonero: l’attaccante è molto intrigato dall’interesse di Tare e Allegri Il mercato estivo è in pieno fermento e uno dei nomi che sta catalizzand ... Si legge su milannews24.com

Tra Retegui e il Milan si inserisce un altro club: ecco l’offerta all’Atalanta - Qadsiah pronto a investire cifre importanti per un attaccante di spicco. Secondo notiziemilan.it