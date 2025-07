Jurassic World | La Rinascita | L’esordio al Box Office ITALIA è GIURASSICO

Jurassic World: La Rinascita conquista il cuore degli italiani, segnando un esordio da record al box office con oltre 921 mila euro e 115 mila biglietti venduti. Un risultato straordinario che dimostra quanto il pubblico fosse ansioso di tornare nell'universo giurassico, pronto a rivivere avventure emozionanti e spettacolari. La saga continua a dominare le sale e promette un futuro ricco di successi. La rinascita dei dinosauri è ormai realtà , e il film non delude le aspettative.

Non poteva essere altrimenti, l’esordio di Jurassic World: La Rinascita al Box Office ITALIA è stato straordinario. Oramai giunto al suo secondo giorno di programmazione italiana, il primo capitolo della nuova trilogia Jurassic World ha incassato all’esordio – il 2 luglio – con un GIURASSICO score da 921 mila euro, con circa 115 mila biglietti staccati ( dati CineGuru ). Dati storici alla mano, si tratta del Miglior Esordio in assoluto per un film della saga Jurassic World. Pazzesco! Jurassic World: La Rinascita ha perso gran parte della spinta iniziale nel suo secondo giorno, ma ha comunque fatto segnare un incasso importante da 556 mila euro, ed ora viaggia con un totale in due giorni da 1. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Jurassic World: La Rinascita | L’esordio al Box Office ITALIA è GIURASSICO

