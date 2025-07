160 anni di Alice nel Paese delle Meraviglie: un viaggio tra letteratura, cinema e cocktail esclusivi. Dal magico mondo creato da Lewis Carroll nel 1865, nato quasi per caso durante una passeggiata sul Tamigi con la giovane Alice Liddell, questa storia incanta ancora oggi. Un’esplorazione che unisce le meraviglie del passato a esperienze sensoriali uniche, celebrando l’eredità di un classico senza tempo. Preparatevi a scoprire come questa avventura continua a vivere tra innovazione e fascino senza fine.

Correva l’anno 1865 quando Charles Lutwidge Dodgson, meglio noto con lo pseudonimo Lewis Carroll, pubblicò per la prima volta Alice’s Adventures in Wonderland (in italiano Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie ). L’opera nacque quasi per caso da una passeggiata sul Tamigi con la giovane Alice Liddell, figlia di un collega di Dodgson, che chiese allo scrittore di inventare una storia fantastica da raccontarle. Quella narrazione si trasformò in un romanzo che avrebbe rivoluzionato la letteratura per l’infanzia, un racconto denso di nonsense, giochi linguistici, personaggi surreali e una logica tutta sua, capace di incantare adulti e bambini. 🔗 Leggi su Panorama.it