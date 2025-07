Hamas verso l’ok all’intesa Bibi | Siete finiti

Le tensioni tra Hamas e Israele si intensificano, mentre miliziani pronti a negoziare una tregua in cambio di protezione e rilascio di ostaggi. Tra le clausole, la gestione degli aiuti umanitari a Gaza rappresenta un nodo cruciale, con Usa e Israele opposti. I prossimi colloqui tra Stati Uniti e Iran a Oslo potrebbero segnare un punto di svolta in un conflitto che continua a inquietare la comunitĂ internazionale. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi piĂą recenti.

Miliziani disposti a firmare la tregua e rilasciare parte degli ostaggi in cambio della garanzia di non essere eliminati dal Mossad. Tra le clausole, pure la gestione degli aiuti umanitari a Gaza. Usa e Israele contrari. Prossimi colloqui tra Stati Uniti e Iran a Oslo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Hamas verso l’ok all’intesa. Bibi: «Siete finiti»

In questa notizia si parla di: hamas - intesa - bibi - siete

A Gaza torna la speranza: Hamas e Israele sarebbero vicini all’intesa che prevederebbe due mesi di tregua. Ma intanto l’Idf annuncia un’offensiva “senza precedenti” su Khan Younis - In un contesto di intensa conflittualità , si riaccende una flebile speranza di pace a Gaza, con Hamas e Israele vicini a un accordo che prevede due mesi di tregua.

Moumen Al-Natour, palestinese di Gaza, attivista ed ex prigioniero di Hamas - consapevole del rischio che corre per la sua incolumità - rilascia un'intervista in esclusiva a «Quarta Repubblica» - il programma condotto da Nicola Porro in prima serata su Retequ Vai su Facebook

Hamas verso l’ok all’intesa. Bibi: «Siete finiti»; Dieci ostaggi per una tregua Hamas-Israele, l’ultimo spiraglio; Netanyahu: Perdono per gli ostaggi, Hamas pagherà . La replica: Torneranno dentro le bare - Hamas pubblica il video di uno dei sei ostaggi morti, recuperati nel fine settimana.

Bibi al kibbutz: abbracci e proteste - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

Hamas verso un sì alla tregua. Netanyahu contestato nel kibbutz di Nir Oz. - Con un video i familiari degli ostaggi fanno pressione per l’intesa ... Scrive repubblica.it