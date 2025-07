Gaza Trump sulla tregua | Aspetto una risposta di Hamas entro 24 ore

In un contesto di tensione crescente a Gaza, la speranza di una tregua si fa strada grazie alla disponibilità di Hamas di valutare positivamente la proposta, con una risposta attesa entro 24 ore. Il coinvolgimento di Trump, un elemento inedito, potrebbe segnare una svolta significativa nei negoziati. Le prime fasi prevedono azioni concrete volte a ridurre le ostilità e promuovere il dialogo, aprendo uno spiraglio di pace nel conflitto.

Hamas avrebbe manifestato una disponibilità iniziale ad accogliere positivamente la proposta di tregua con Israele, trasmettendo una risposta al Qatar. Lo ha riferito il canale televisivo Al-Aqsa, vicino al movimento islamista, che tuttavia non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali o chiarito eventuali condizioni. Il piano includerebbe anche un ruolo diretto da parte del presidente statunitense Donald Trump. Le prime fasi prevederebbero il rilascio di 8 ostaggi vivi e un progressivo arretramento dell’Idf dal nord della Striscia di Gaza. In seguito, il documento dettaglia il rimpatrio di salme, scambi di informazioni su detenuti palestinesi e prigionieri israeliani, oltre all’ingresso immediato di aiuti umanitari nella regione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gaza, Trump sulla tregua: «Aspetto una risposta di Hamas entro 24 ore»

