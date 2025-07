TGLA7 compie 15 anni | il segreto del successo dietro la sigla firmata da Alberto Traverso

TGLA7 celebra 15 anni di successi, un traguardo che riflette la forza di una firma: quella di Alberto Traverso. Dal debutto nel 2010 sotto la guida di Enrico Mentana, questo telegiornale si è affermato come pilastro dell'informazione italiana, riconosciuto non solo per le notizie, ma anche per la sua identità visiva distintiva. Dietro questa iconica sigla si cela il segreto di un successo duraturo e innovativo, che continuerà a sorprendere e informare il pubblico italiano.

Dal 2010 a oggi, il telegiornale diretto da Enrico Mentana su LA7 è diventato uno dei punti di riferimento dell’informazione italiana. Dietro la sua iconica sigla e identitĂ visiva, c’è la firma di Alberto Traverso, brand designer e fondatore dell’agenzia The Snatch. MILANO – Il 2 luglio 2010 andava in onda la prima edizione del TGLA7 con la direzione di Enrico Mentana. Oggi, a distanza di 15 anni, il telegiornale continua a distinguersi per autorevolezza, tempestivitĂ e stile riconoscibile, confermando una media di share del 10% e picchi di oltre due milioni di telespettatori. Un successo costruito non solo con i contenuti giornalistici, ma anche grazie a un’identitĂ visiva solida e distintiva, ideata da Alberto Traverso, direttore creativo tra i piĂą apprezzati nel settore televisivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - TGLA7 compie 15 anni: il segreto del successo dietro la sigla firmata da Alberto Traverso

In questa notizia si parla di: tgla7 - anni - dietro - sigla

Enrico Mentana lascia il TgLa7 dopo 15 anni? "Bisogna capire quando staccare" - Dopo 15 anni al timone del TgLa7, Enrico Mentana ha deciso di lasciare il suo ruolo, aprendosi a un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera.

Oggi abbiamo festeggiato quindici anni di guida del tgla7. Eravamo in tanti, e mi ha fatto molto piacere. Molti amici che hanno accompagnato questa cavalcata, il discorso che mi sentivo di fare (con una scorta d'onore), e due pensieri belli: una maglietta semis Vai su Facebook

TELEVISIONE. TGLA7, come nasce una sigla di successo: parla il brand designer Alberto Traverso; La potenza nucleare iraniana: quali sono i principali siti e le liti con AIEA; Gabry Ponte e Antonello Venditti a Sanremo:chi sono gli ospiti della quinta serata del Festival.

TgLa7, la sigla non finisce mai. Poi appare Mentana: Scusate, ero in ritardo - Blitz Quotidiano - Poi appare Mentana: “Scusate, ero in ritardo” ROMA – “Scusate ero in ritardo”. Scrive blitzquotidiano.it

TgLa7, la sigla è interminabile. Mentana: "Scusate il ritardo, colpa mia" - Mentana: "Scusate il ritardo, colpa mia" Il tg delle 20 di lunedì 23 luglio è iniziato con un piccolo imprevisto che ha costretto il conduttore a chiedere scusa ... Secondo ilgiornale.it