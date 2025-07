Roma dentro il deposito di gas esploso

Un incendio devastante ha scosso questa mattina Roma, nel cuore della zona Prenestino, a seguito di un'esplosione in un deposito di gas. Le immagini drammatiche catturate dai vigili del fuoco rivelano la gravità della scena, mentre le autorità lavorano senza sosta per gestire l’emergenza. È un episodio che evidenzia ancora una volta l'importanza della sicurezza e della prevenzione in ambienti ad alto rischio.

Esplosione questa mattina a un deposito di gas in zona Prenestino a Roma. Lo scoppio è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto di distribuzione. Le immagini, girate dai vigili del fuoco, mostrano la situazione all'interno della struttura.

