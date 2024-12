.com - La polizia chiude il McDonald’s a Termini per ordine pubblico

Le autorità di Roma hanno chiuso temporaneamente ilsituato nella zona dia seguito di un provvedimento emesso dal questore Roberto Massucci. La sospensione, della durata di dieci giorni, è stata adottata per contrastare una situazione di crescente degrado e criminalità all’interno e nei pressi del locale. Sono state registrate numerose segnalazioni di episodi violenti, tra cui rapine, risse e aggressioni, rendendo il fast food un punto critico per la sicurezza pubblica.Motivazioni della chiusura delIl provvedimento di sospensione si è reso necessario dopo un’analisi approfondita condotta dalle forze dell’. Come ha evidenziato Il Messaggero, nel corso delle ultime tre settimane, sono state presentate sette denunce relative ad atti di violenza e attività illecite all’interno o nei dintorni del