Ilfoglio.it - Il Tar ferma la riduzione dello sciopero nei trasporti. Salvini: "Grazie a loro ci sarà il caos"

Leggi su Ilfoglio.it

Il Tar del Lazio ha accolto la sospensiva della precettazione con cui il ministro deiMatteoaveva ridotto lodi venerdì nel settore dei, indetto dalla sigla Ubs, a 4 ore. "Non emergono, dalla gravata ordinanza, quelle ragioni che, in assenza della segnalazione della predetta Commissione, possano sorreggere la disposta precettazione, tenuto conto che i richiamati disagi discendenti dalloappaiono riconducibili all’effetto fisiologico proprio di tale forma di astensione dal lavoro, né emergono le motivazioni in base alle quali i disagi eccederebbero tale carattere, tenuto conto della vincolante presenza di fasce orarie di garanzia di pieno servizio", scrive il Tribunale amministrativo nel dispositivo con cui sospende l'ordinanza del Mit. In sostanza, il tribunale riconosce la mancanza di una prescrizione da parte della Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi essenziali.