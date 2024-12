Il proprietario dei Wolves Jeff Shi sostiene pubblicamente il capo assediato afferma che il club è unito nel sostenerlo

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-12 16:52:57 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Il presidente deiShi hasostenuto l’allenatore Gary O’Neil, insinuando che ilsia “” nel sostenere il boss sotto pressione.Ildelle Midlands è 19esimo in Premier League dopo aver vinto solo due delle 15 partite di campionato in questa stagione e ha perso ciascuna delle ultime tre contro Bournemouth, Everton e West Ham.La sconfitta per 2-1 di lunedì al London Stadium ha portato molti a pensare il peggio per O’Neil mentre i tifosi iniziano ad attaccarsi al 41enne, ma Shi insiste che i dirigenti delsiano ancora con lui.Scrivendo nella sua rubrica per Express e Star, ha detto: “Non ho bisogno di far conoscere ai tifosi quello che è successo nell’estate del 2023, lo sanno tutti.