I rischi per l'Europa del 5G cinese. Report Strand Consult

Il panorama globale sta cambiando rapidamente, e la Cina non è più il Paese che conoscevamo dieci anni fa. Oggi, Pechino considera Russia, Corea del Nord e Iran come partner strategici, una rete di alleanze che minaccia i valori democratici del mondo libero (e considerava allo stesso modo il regime assadista in Siria). Questa dinamica si riflette nel supporto diretto e indiretto della Cina alla guerra russa in Ucraina, come la fornitura di reti 4G in Crimea dopo l’annessione del 2014.In Europa, il dibattito sui fornitori di infrastrutture di rete è cruciale, e ilo rappresentato dai cosiddetti “vendor non affidabili” è stato affrontato attraverso il Toolbox dell’Unione europea per il 5G, un insieme di misure tecniche e strategiche per garantire la sicurezza delle reti. Tuttavia, a giugno 2023 erano solo 11 Stati membri su 27 ad aver implementato restrizioni contro i fornitori considerato ad altoo come Huawei e Zte.