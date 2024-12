Isaechia.it - Grande Fratello, Bernardo Cherubini sbugiarda Lorenzo: “Hai provato a manipolarmi! Non fare l’attore con me, non puoi permetterti di…”

Nella Casa delha ‘smascherato’Spolverato, accusando il modello di aver tentato di manipolarlo.Ildi Jovanotti, durante una conversazione con il coinquilino, ha fatto notare adi aver capito che, sin dal suo ingresso nella Casa, il 30enne ha cercato di entrare nelle sue grazie. In più,ha percepito un tentativo di manipolazione da parte del milanese, che avrebbe suggerito alla new entry di nominare Luca Calvani in occasione della prossima puntata del reality. “Sei una ragazzo intelligente. Se vuoicon me,alzarti e andartene“, ha esordito, che ha aggiunto:Se mi guardi negli occhi, giochiamo a questo gioco meraviglioso. Nondi giudicarmi, ho 34 anni più di te. Dove vuoi andare? A te non ti giudico.