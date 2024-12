Agi.it - Google presenta Gemini 2.0, l'IA che usa il computer da sola

AGI -ha annunciato l'arrivo di2.0, una nuova famiglia di modelli di intelligenza artificiale generativa (IA), che dovrebbe consentire di creare 'agenti IA' in grado non solo di rispondere alle domande degli utenti, ma anche di svolgere compiti in modo autonomo. "Questo è solo l'inizio", ha assicurato a X Demis Hassabis, capo del laboratorio di intelligenza artificiale di, DeepMind, e vincitore del Premio Nobel per la chimica. "Il 2025 sarà l'anno degli agenti IA", ha previsto. Dal lancio di ChatGPT da parte di OpenAI due anni fa, i colossi tech sono stati impegnati in una corsa per modelli di intelligenza artificiale generativa sempre più efficienti, producendo tesi di laurea, inviti, contratti, illustrazioni, video artistici o pubblicitari on demand. Ma il Santo Graal della Silicon Valley sono ormai gli "agenti", quando la macchina diventa una sorta di segretaria onnisciente, disponibile a tutte le ore e capace di svolgere numerosi compiti, dai messaggi da inviare allo shopping online.