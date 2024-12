Lettera43.it - Google annuncia Gemini 2.0: inizia l’era degli Agenti AI

apre le porte alAI. L’azienda di Mountain View ha infattito il suo nuovo modello2.0 nella versione base Flash, con bassa latenza e prestazioni migliorate. Il prossimo capitolo dell’intelligenza artificiale generativa, disponibile a partire da gennaio per tutti, introduce anche un aggiornamento di Project Astra, considerato il futuroassistenti digitali, e l’inedito Project Mariner, che si concentra sull’interazione uomo-macchina sul browser. Spazio poi anche a Jules, un agente con codice basato sull’AI di supporto per gli sviluppatori.2.0 Flash è già disponibile da mercoledì 11 dicembre per gli sviluppatori tramite l’APIall’interno diAI Studio e Vertex. In tutto il mondo, inoltre, gli utenti possono accedere a una versione sperimentale nel menu a tendina dei modelli su desktop e mobile.