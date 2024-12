Laverita.info - Gli invasati delle multe Covid

Speranza, Burioni, Ronzulli, Boschi e compagnia odiante vogliono punire chi non ha fatto l’iniezione per puro fondamentalismo ideologico. L’obbligo era illegittimo e antiscientifico. Abolendo le sanzioni si è sanato un abuso di potere, un vulnus alla Costituzione. Ma Forza Italia si schiera con l’opposizione: «Iniezione dovere civico, no all’amnistia».