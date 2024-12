Metropolitanmagazine.it - Giovanna Botteri, chi era l’ex marito Lanfranco Pace e padre della figlia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Pace è statofamosa giornalistadi Sarah Ginevra Pace, trentenne manager per un’importante azienda italiana. Di lei, purtroppo, non si hanno molto notizie perché è molto riservata, come i suoi genitori. All’anagrafeEdward Pace è nato a Fagnano alto il 1 gennaio del 1947 ed morto il 4 novembre del 2023Chi eradiNel corsosua carriera si è cimentato anche nell’esperienza di scrittore e il suo primo libro, uscito nel 2007, è stato dedicato a Nicolas Sarzoky, ventitreesimo presidenteRepubblica francese, dal 16 maggio 2007 al 15 maggio 2012.Pace, prima delle nozze con, è stato unito in matrimonio con un’altra reporter, Stefania Rossini, dalla quale ha avuto anche una