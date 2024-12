Iodonna.it - Dolore alla mandibola, non solo bruxismo: perché succede e cosa fare?

Leggi su Iodonna.it

Ilviene spesso sottovalutato, confuso con “un colpo di freddo”. Ci si sveglia con una forte tensione, al collo, all’orecchio e/otesta. Si riposa male, a volte ci si accorge di digrignare i denti. È un disturbo che non va sottovalutato, e che può dipendere sia dall’articolazione sia dmuscolatura. Ce ne parla un’esperta d’eccellenza, la dottoressa Giulia Lavinia Borromeo, gnatologa a Milano. Denti e gengive sane: 5 cose che potreste non sapere X Come si presenta ilda Disordine Temporo-re?«Ilpuò presentarsi o in sede articolare o ai muscoli masticatori.