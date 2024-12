Dal Canyon all’impianto stile Dragon Ball | gli stadi del mondiale 2034 in Arabia Saudita

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità: i Mondiali di calcio delsi svolgeranno in. L’intero Paese è ormai già a lavoro da tempo per cercare di offrire uno spettacolo senza eguali e senza precedenti e, sa benissimo come molto dipenderà dalla fisionomia degliall’interno dei quali si daranno battaglia i giocatori più forti del mondo. Gliche ospiteranno le partite delsaranno 15, dei quali 11 di assoluta nuova costruzione. Andiamoli a scoprire.King SalmanumIl King Salman porta il nome della famiglia reale e sarà costruito nella città di Ryad entro il 2029, e sarà loo principale della competizione. All’esterno rappresenta un seme che germoglia e all’interno avrà ben 92.000 posti a sedere, con ovviamente negozi, ristoranti, parco acquatico e piscina olimpionica .