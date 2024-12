Rompipallone.it - Caso Fonseca, Milan rivoluzionato: esclusioni eccellenti

Ultimo aggiornamento 12 Dicembre 2024 18:02 di Alessandro BastaLe parole dihanno aperto un vero e proprioal: i rossoneri rischiano di essere rivoluzionati, con diverseIlha vinto contro lo Stella Rossa una partita molto importante per il percorso in Champions League, che dà speranze anche per la qualificazione diretta al turno successivo a eliminazione diretta. Il Diavolo, però, continua a restare sull’altalena del gioco e dei risultati, senza mai davvero dare l’impressione di poter replicare grandi prestazioni sul lungo termine.Ovviamente è un problema di mentalità che Paulo, dopo diversi mesi di lavoro, ha denunciato ieri in diretta durante l’intervista post partita. L’allenatore ex Lille ha dimostrato di essere senza peli sulla lingua, ma anche di non avere totalmente il polso di un gruppo che fa fatica a dare sempre il massimo.