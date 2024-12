Bergamonews.it - Cardio-oncologia, l’importanza del controllo quando si assumono farmaci chemioterapici

Il Dr. Francesco Vattimo è specialista inlogia in Habilita Osio Sotto e Habilita San Marco a Bergamo. In particolare, si occupa die per capire meglio di che cosa si tratta, gli abbiamo chiesto di spiegarci da dove nasce e dove si colloca questa particolare branca.“I nuovi– spiega il Dr. Vattimo – sono spessotossici: ciò significa che gli specialisti inhanno la necessità di indicare un percorso chemioterapico ai loro pazienti, previo nullaosta da parte dellogo che, oltre alla visita specialistica, esegue un elettrogramma e un ecogramma per verificare lo stato di salute del cuore in quel momento affinché si possa poi effettuare un nuovo(a distanza di tre/sei mesi) in sicurezza. Latossicità deiè un elemento che viene valutato a intervalli regolari, poiché potrebbe provocare scompenso cardiaco, aritmie,patie ischemiche o ipertensione.