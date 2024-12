Universalmovies.it - Captain America: Brave New World | Le cover di Empire Magazine

La rivistaha svelato quest’oggi le copertine del prossimo numero dedicato aNew.Qualche anno dopo il passaggio di consegna tra Steve Rogers (vecchio e stanco di lottare in Avengers: Endgame) e Sam Wilson, e la conseguente presa di coscienza di quest’ultimo avvenuta nella serie tv The Falcon and the Winter Soldier, il nuovoin “New” dovrà ricorrere a tutta la sua abilità per fermare la furia catastrofica scatenata dall’Hulk Rosso di Harrison Ford, ma non solo. Ed in effetti le due copertine dicolgono tale dualismo con due iconiche immagini.NewLe Copertine diThe subscriberfor our #Newissue is an energetic depiction of Sam Wilson and Red Hulk facing off, against a patriotic backdrop of red, white and blue.