361magazine.com - Bruno Vespa e il suo ultimo libro: un viaggio tra storia e presente con “Hitler e Mussolini”

Leggi su 361magazine.com

torna nelle librerie con un nuovo lavoro che intreccia, analisi politica e divulgazione. “. L’idillio fatale che sconvolse il mondo e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa” (Rai-Mondadori) rappresenta un tassello importante nella sua lunga carriera di narratore dellaitaliana, avvicinandolo sempre più al livello dei grandi del genere come Indro Montanelli . Con il suo stile inconfondibile,affronta i grandi eventi del passato per illuminare il, creando un ponte tra due epoche e offrendo ai lettori strumenti utili per decifrare le dinamiche contemporanee.e attualità: un parallelismo che invita alla riflessioneil, con lo sguardo dello storico, lo analizza, mettendo in relazione i fenomeni attuali con i momenti cruciali della prima metà del Novecento.