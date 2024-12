Ilrestodelcarlino.it - Artigiani, l’allarme di Cna: "Fatturato in deciso calo. Servono incentivi e credito"

All’alba dell’ottantesimo anniversario di Cna le previsioni per il 2025 non sono buone. L’indagine nel settore della produzione meccanica, del legno, chimica ed elettronica ha rivelato che sei imprese su dieci hanno visto scendere ile prevedono che la diminuzione continuerà nei prossimi mesi. "Non sempre le notizie sono buone, quest’anno il Natale non sarà dei migliori. Dobbiamo considerare che in Emilia-Romagna un lavoratore su sette presta servizio nel campo dell’artigianato e vedere un, a fronte dei dati Istat e del nostro sondaggio, del 3,6% ci preoccupa" sottolinea Claudio Pazzaglia, direttore generale Cna Bologna. Dati alla mano, gli investimenti si sono quasi azzerati e risulta inanche il personale registrando una diminuzione del 18%. Anche le analisi di Camera di Commercio, Prometeia e Cresme confermano un rallentamento dell’economia bolognese, in particolare nell’edilizia privata.