Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni ad Ancona per presentare il film di Natale

, 12 dicembre 2024 – Una serata di stelle quella in programma il 21 dicembre al cinema Goldoni di. Il duoè infatti atteso sul red carpet per l’anteprima deldi“Io e te dobbiamo parlare” girato interamente nelle Marche e soprattutto nel capoluogo dorico. L’evento, organizzato da Fondazione Marche Cultura – MarcheCommission, si terrà alle 17 e promette di regalare ai fan un incontro unico con i due attori, moderato dal presidente della Fondazione, Andrea Agostini. Ilnon è solo una commedia brillante, ma anche un omaggio al territorio marchigiano:, ospiti di recente a “Che Tempo Che Fa”, hanno espresso il loro amore per questa regione, sottolineando l’accoglienza ricevuta e la qualità delle prelibatezze locali, come i famosi moscioli del Conero.