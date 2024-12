Nerdpool.it - Al via l’Open Network Test di Synduality: Echo of Ada

Leggi su Nerdpool.it

Il nuovoper provare i server diof Ada è arrivato. Da ora, tutti i possessori di PlayStation 5, Xbox Series XS e PC possono registrarsi per provare anzitempo il nuovo shooter di Bandai Namco. Tutti i server resteranno aperti fino al 20 dicembre alle ore 2 AM, ma i giocatori che prenotano il gioco avranno la possibilità di continuare a sfidare per altri due giorni. Ma questo non è tutto, perché oggi è stato rilasciato un nuovo trailer che permette a tutti di familiarizzare con il gameplay e le meccaniche diof Ada.Questo System Trailer mostra anche alcune meccaniche e feature che saranno disponibili al lancio del gioco a gennaio.Inof Ada, i giocatori impersonano i “Drifter” e salgono a bordo del CRADLE alla ricerca dei cristalli AO, una rara risorsa, e per scoprire cose è accaduto ad Amasia.