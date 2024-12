Tarantinitime.it - A Grottaglie Insieme in “Chi è?” per diventare Sentinella delle Gravine

Tarantini Time QuotidianoCon il lancio di “Chi è?”, una nuova e innovativa iniziativa rivolta agli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 14 anni, continua il progetto “Ambiente Gravina” dell’associazione Grott’Art di.“Chi è?” consiste in una serie di incontri volti alla scoperta del territorio, ma soprattutto alla conoscenza di sé stessi e dei propri coetanei, in particolare mediante la creazione di relazioni efficaci all’interno di un gruppo; gli incontri saranno realizzati immergendo i partecipanti nella natura, imparando a rispettarla come parte inscindibile del nostro essere.Guide in questo percorso saranno Maria De Marco e Giovanna Masella che creeranno un’atmosfera intima e serena affinché ciascun partecipante si possa sentire a proprio agio, condizione fondamentale per aprirsi al confronto e al dialogo.