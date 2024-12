Oasport.it - Volley femminile, Chieri passeggia sul Kangasala e va ai quarti di Challenge Cup

Leggi su Oasport.it

ha sconfitto ilcon un secco 3-0 (25-14; 25-18; 25-15) nel ritorno degli ottavi di finale dellaCup, la terza competizione europea per importanza. La formazione italiana ha replicato il successo con il massimo scarto ottenuto nel confronto d’andata, imponendosi con disinvoltura sul campo della formazione finlandese e qualificandosi così aidi finale. Le piemontesi hanno agevolmente preso il comando delle operazioni in avvio dei tre set, mettendo in mostra un’acclarata superiorità nei confronti delle avversarie e sbrigando la pratica in appena 61 minuti di gioco.Le ragazze di coach Giulio Bregoli se la dovranno ora vedere contro la vincente del confronto tra le portoghesi dello Sporting Lisbona e le greche del Thetis Atene (le lusitane si sono imposte per 3-0 nella prima sfida) nel doppio confronto che andrà in scena dopo le festività natalizie.