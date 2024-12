Metropolitanmagazine.it - Teo Mammuccari a Belve, l’ex Thais Wiggers su Instagram: “Prima o poi la maschera cade”

L’intervista di Teonella puntata diandata in onda ieri sera su Raidue è stata interrotta improvvisamente, per l’abbandono del conduttore romano dello studio del programma condotto da Francesca Fagnani: in merito all’episodio nella mattinata odierna si è espressacompagnamadre della figlia Julia.Teo, la reazione diLo showman ha aperto la penultima puntata del programma, nel quale sono intervenute anche Elena Sofia Ricci, Tina Cipollari e Valeria Bruni Tedeschi. Il 60enne è stato il primo degli ospiti ad essersi seduto sullo sgabello per un faccia a faccia con la conduttrice: l’intervista si è bloccata dopo poche domande che non sono state apprezzate dasentitosi non a proprio agio nel programma, decideva di abbandonare il programma.