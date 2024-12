Isaechia.it - Teo Mammucari abbandona lo studio di Belve: “Mi stai facendo passare per un cogli*ne pieno di sè, vaffanc*lo!”. Poi pubblica i vocali di Francesca Fagnani

Ieri sera è andata in onda su Rai Due una nuova puntata di, il talk show condotto dain cui personaggi del mondo dello spettacolo accettano di mettersi in gioco sottoponendosi alle interviste spesso scomode della conduttrice.Tra gli ospiti della serata di ieri c’è stato anche Teo, ma non tutto è filato liscio come sarebbe dovuto, anzi. Pochi minuti dopo l’inizio dell’intervista, infatti, tra Teo eil clima si è fatto sempre più teso, portando il conduttore adre lo, lasciando lada sola e attonita.Tutto è inizio con l’ingresso indi Teo, il quale si da subito si è mostrato a disagio:Ma perché metti il pubblico al buio? Io non sono giusto qui! Ma che mi dai del lei? No dai. Che belva mi sento? Ma dipende da che domande mi fai.