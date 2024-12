Thesocialpost.it - Stellantis “fugge” ancora dall’Italia e investe in Spagna: esplode la polemica

cambia rotta e, mentre l’Italia resta a bocca asciutta,in, alimentando il malcontento e le perplessità sui suoi reali progetti per il nostro Paese. Dopo aver annunciato, in un giorno di grande visibilità mediatica, il rinnovo della commessa a Trasnova, grazie anche all’intervento del ministro Adolfo Urso che ha permesso di salvare 249 posti di lavoro, arriva la notizia che sembra una beffa. Il gruppo, infatti, ha ufficialmente siglato un accordo con la cinese Catl per investire fino a 4,1 miliardi di euro nella costruzione di un impianto di batterie al litio-ferro-fosfato a Saragozza. Una decisione che ribalta le promesse fatte nei mesi scorsi riguardo alla centralità dell’Italia nella strategia di crescita del gruppo automobilistico.Investimento in: l’accordo da 4,1 miliardiIl nuovo impianto, che sarà realizzato in diverse fasi e completamente neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio, è progettato per diventare uno dei principali siti europei per la produzione di batterie destinate ai veicoli elettrici, con una capacità che potrebbe arrivare fino a 50 GWh.