Oasport.it - Sci di fondo, Krista Pärmäkoski svela come è uscita dal “suo inferno”. Riparte dopo crisi, lutti, incidenti stradali e rischio alcolismo

Nei prossimi giorni,festeggerà il proprio 34° compleanno. Sarà una giornata molto particolare per la fondista finlandese, un’ottima atleta che ha avuto la sfortuna di incrociarsi con fuoriclasse assolute (da Marit Bjørgen a Therese Johaug, passando per Justyna Kowalczyk).Non si può dire sia stata una comprimaria, perché cinque medaglie individuali tra Giochi Olimpici e Mondiali sono un bottino di assoluto rispetto. Cionondimeno, si parla di due argenti e tre bronzi. Un profilo vidimato anche dal suo bilancio complessivo in tema di podi tout-court. Ne ha assommati 42 in gare di primo livello, ma solo 6 di essi sono vittorie, a fronte di 19 secondi e 17 terzi posti.Succede, quando ci si deve confrontare con dei fenomeni. Fosse nata in un altro periodo storico, privo di mostri sacri, la nordica avrebbe sicuramente avuto un profilo differente, togliendosi un numero di soddisfazioni ancora maggiore e più prestigioso.