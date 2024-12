Sport.quotidiano.net - Sassuolo di Fabio Grosso: miglior attacco in Europa tra le seconde divisioni

di Lorenzo LonghiCon 36 reti segnate in 16 partite e una media di 2,25 gol a gara, ildiè, oggi, la squadra più prolifica ina livello di campionati di seconda divisione. Lo è in assoluto e anche di media a partita, e si tratta di un risultato ottenuto attraverso il contributo di ben dodici giocatori, dal momento che tanti sono quelli che hanno già inserito il proprio nome nel tabellino dei marcatori. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Cas Odenthal, che si è aggiunto così a un elenco che vede in vetta Kristian Thorstvedt e Armand Laurienté con 7 gol a testa, e vede il lista nomi particolarmente suggestivi come, inevitabilmente, quello di Domenico Berardi. Tornando al confronto con le principali serie cadette d’, così in alto non c’è nessuno, e bisogna scendere inperiferiche per trovare une.