Romaniacade albero di natale uccidendo sul colpo una donna

Bucarest, 11 dicembre 2024 – Una tragedia ha colpito la città di Târgovi?te, in Romania, dove un gigantescodiè crollato durante un affollato mercato natalizio, provocando la morte di una persona e ferendo altre cinque, di cui due in modo grave.L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mentre centinaia di persone, tra cui molte famiglie con bambini, si trovavano nella piazza principale per partecipare alle festività. Secondo le prime ricostruzioni, l’, alto oltre 20 metri e decorato con luci e ornamenti, si sarebbe abbattuto a causa di una combinazione di vento forte e problemi strutturali nella sua installazione.Le dinamiche dell’incidenteI testimoni raccontano momenti di puro terrore. “Ero con i miei figli a pochi metri dall’, quando abbiamo sentito un forte rumore e l’intera struttura ha iniziato a cedere”, racconta una madre presente sul posto.