Roma, sorrisi a Trigoria nella rifinitura. Out solo Cristante e Ranieri si prende cura di Dovbyk | VIDEO CM.IT

Latorna ad allenarsi a, alla vigilia della sfida di domani sera contro il Braga all’Olimpico. Le ultime sui giallorossiPer sperare ancora in una rimonta equalificazione diretta serve una vittoria contro una squadra che in questo momento ha 1 punto in più, 6 contro 7. E allora si tratta di uno scontro diretto, anche se perci sarà bisogno di tre vittorie per non passare dai playoff.. OutsidiCM.IT – calciomercato.itDomani all’Olimpico però il tecnico potrà contare su praticamente tutta la rosa ad eccezione di Bryan, l’unico che oggi non era presente all’allenamento di. Il numero 4 proverà il recupero per Como domenica. Tornato quindi regolarmente in gruppo anche Zeki Celik mentre è confermato pure quello di Artemche contro il Lecce è rimasto in panchina.