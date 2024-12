Zonawrestling.net - NXT 10.12.2024 Surprise Motherfucker

Ciao Bro di Zona Wrestling, Deadline sabato si è consolidato come l’evento più divertente del brand di NXT e nella top 2 della WWE in generale, dietro solo alla Rumble. Un tempo ci avrei messo anche il MITB ma seppur ci sia sempre curiosità per scoprire il vincitore, ormai la valigetta in sé è diventata una barzelletta ma sto divagando, vamosPromo: Giulia sfida Roxanne per New Year’s Evil, la campionessa però ci tiene a ribadire che la sfidante non è al suo livello, nessuna lo è nella sua divisione. Giulia si spazientisce e propone di combattere subito ma si trova in inferiorità numerica quando si presenta Cora con una kendo stick, quest’ultima confessa di aver sistemato anticipatamente Stephanie Vaquer che viene ripresa malconcia nel backstage. Le 2 heel attaccano la Iron Survivor che viene soccorsa da Kelani JordanLocker Room: Ethan è sconsolato dopo la sconfitta patita a Deadline col Don che cerca di tirarlo su, Page non ne vuole sapere e allora Tony D mosso a compassione gli offre una shot al titolo nordamericano.