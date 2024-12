Anteprima24.it - No multe ai no vax, il deputato Piero De Luca attacca il Governo: “Scelta offensiva e diseducativa”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“La decisione deldi cancellare leai No Vax è un atto di una gravità assoluta. Una misura, pericolosa ed”. È la dura reazione delsalernitanoDealla decisione deldi bloccare con il decreto Milleproroghe varato lunedì leper chi non si è sottoposto alla vaccinazione per il COVID. Ilha stabilito l’annullamento delle sanzioni pecuniarie già inviate in non riscosse, ma non ha previsto rimborsi per chi ha già effettuato il pagamento. La scadenza per il pagamento delle sanzioni introdotte nel 2022 (dalDraghi per le persone con più di cinquant’anni per le quali, in assenza della vaccinazione era stata prevista una multa di 100 € estesa anche ad altre categorie di lavoratori obbligati come medici ed insegnanti) era già stata prorogata varie volte.