Nella maggioranza riparte la rissa sul ddl Sicurezza

Non è bastato un vertice di, presieduto dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, a sciogliere i nodi irrisolti sul ddl. E come, ha confermato Ciriani, il governo non esclude di introdurre modifiche e, dunque, una terza lettura del testo ora all’esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato.Le modifiche potrebbero riguardare temi come le detenute madri e la SIM per i migranti. Proprio sulle detenute madri si era consumato un braccio di ferro tra Forza Italia e Lega.Con il partito di Matteo Salvini che ha avuto la meglio, per ora, introducendo la cosiddetta norma anti-borseggiatrici, mentre gli azzurri hanno ritirato la loro proposta emendativa che, invece, puntava a ripristinare l’obbligo di differimento della pena per le madri incinte o con figli fino a un anno.