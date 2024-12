Lanazione.it - Lucchese: Gorgone resta, il futuro dell'allenatore ancora incerto

Come recita il titolo di una famosa commedia di Shakespeare "Molto rumore per nulla", alla, la tanto paventata "scossa" tecnica, dopo l’ennesimo "flop", non c’è stata, dopo che lunedì sera in sala stampa, il neo d.g. Conte aveva dichiarato che martedì si sarebbe dovuto confrontare con. A quanto pare non ci sarebbe stato nessun faccia a faccia tra il direttore ed il mister, per cui la conclusione più ovvia, al momento, è una sola: Giorgiorimane. Fino alla finea stagione, oppure fino alla prossima "fermata"a squadra? Nessuno può saperlo. Ieri in serata poi l’ufficio stampa ha fatto sapere che oggi se ne saprà di più in merito al. Tra le tante cose che si pensano, ma che non vengono chiarite, ce ne è una in particolare che riguarda la clausola inserita nel contratto di Gucher, uno dei pochi rossoneri a dare del tu al pallone, che la società avrebbe dovuto spiegare in modo comprensibile e che invece lo ha fatto attraverso dichiarazioni "fumose".