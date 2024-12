Oasport.it - LIVE Civitanova-Praia Clube 1-0, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: inizia il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO CIUDAD VOLEY ALLE 17.302-1 A segno di prima Boninfante.1-1 Lunga la battuta di Lagumdzija.1-0 Vola via l’attacco di Maicon.SET21.25ilset.21.24 Ottimo inizio perche conquista il parziale d’apertura e si porta in vantaggio nel punteggio. Una Lube concentrata e cinica quella vista in campo, brava a sfruttare il passaggio a vuotole per guadagnarsi quel margine di sicurezza risultato poi fondamentale per mantenere il comando delle operazioni. Gargiulo e Nikolov i miglior marcatori del set con cinque punti segnati ciascuno.25-18 Sbaglia la battuta Franco, la Lube si porta a casa il primo set.1-0!24-18 Mani out di Franco da zona 2.24-17 La difesa brasiliana non contiene l’attacco di Lagumdzija, sette set point per